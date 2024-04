Visite libre de l’exposition annuelle : « Commençons par Copernic… » Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’exposition annuelle : « Commençons par Copernic… » L’année 2023 marque le 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic, né le 19 février 1473 à Torun et le 480e anniversaire de sa mort. Samedi 18 mai, 14h00 Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

L’année 2023 marque le 550e anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic, né le 19 février 1473 à Torun et le 480e anniversaire de sa mort.

Le savant polonais découvre des incohérences dans la conception de Ptolémée et en conclut que le Soleil, et non la Terre, est au centre du système. Cette théorie le met en contradiction avec la doctrine traditionnelle de l’Eglise qui situe l’Homme, et donc la Terre, au centre de l’univers.

Craignant, à juste titre, les foudres de Rome et Wittemberg, centre du luthéranisme alors en plein essor, Copernic attend l’approche de sa mort pour publier le fruit de ses travaux dans un traité écrit en latin, la langue internationale de la Renaissance. Il n’oublie pas une belle dédicace au pape Paul III pour revendiquer le droit à la liberté d’expression.

Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas 6 quai d’Orléans 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 55 42 91 87 http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’Emigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet Etat. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIème siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (Salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de «polonité», au cœur de la Ville-Lumière.

SHLP/BPP