Visite libre de l’exposition Algérie mon amour : Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021 Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022, Paris.

Musée de l’institut du monde arabe, le samedi 14 mai à 19:30

« Algérie mon amour » met en lumière une collection d’art moderne et contemporain d’Algérie et des diasporas unique dans le monde occidental : celle du musée de l’Institut du monde arabe. L’exposition tient à témoigner de la fraternité et de la solidarité qui ont lié les artistes et les intellectuels algériens et français durant les années les plus difficiles de leur histoire commune, fraternité et solidarité qui se perpétuent jusqu’à nos jours. Dans le cadre de « 2022. Regards sur l’Algérie à l’IMA »

Accès libre, sur inscription en ligne pour l’ensemble des activités de la Nuit européenne des musées à l’IMA

Musée de l'institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris



2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00