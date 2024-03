Visite libre de l’exposition Alfred Boucher, de l’atelier au musée Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’exposition Alfred Boucher, de l’atelier au musée (Re)découvrez le sculpteur Alfred Boucher, fondateur du premier musée de Nogent-sur-Seine et premier professeur de Camille Claudel, à travers sa collection personnelle. Samedi 18 mai, 19h30, 20h00 Musée Camille Claudel gratuit pour tous

(Re)découvrez le sculpteur Alfred Boucher, fondateur du premier musée de Nogent-sur-Seine et premier professeur de Camille Claudel, à travers sa collection personnelle.

Plus de 120 œuvres sortent des réserves du musée pour une exposition inédite : sculptures de Boucher ainsi que tableaux, dessins et objets d’art d’autres artistes.

Musée Camille Claudel 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

