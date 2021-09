Aléria Musée d'archéologie d'aléria Aléria, Haute-Corse Visite libre de l’exposition ALDILA nécropoles antiques d’Aleria en lumière Musée d’archéologie d’aléria Aléria Catégories d’évènement: Aléria

l’exposition évoque de manière immersive le voyage du défunt vers la cité des morts, la nécropole puis, vers sa sépulture terraine, et enfin, vers l’Au-delà, au travers d’un nombre limité de contextes funéraires issus d’anciennes et récentes fouilles archéologiques, de la présentation d’une série d’objets de la collection d’Aleria et la valorisation via des dispositifs multimédia. La thématique est abordée du point de vue de l’archéologie, au travers d’un focus sur les fouilles menées récemment sur les territoires d’Aleria, ayant donné lieu à des découvertes exceptionnelles, comme la nécropole de Lamaghjone

passe sanitaire et port du masque obigatoire.

Visite libre de l’exposition ALDILA nécropoles antiques d’Aleria en lumière. Musée d’archéologie d’aléria Fort de Matra, 20270 Aléria Aléria Haute-Corse

