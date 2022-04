Visite libre de l’exposition “Albert Edelfelt, Lumières de Finlande” Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 14 mai 2022 18:00, Paris.

### La nuit de la mode

Les visiteurs pourront découvrir librement l’exposition Albert Edelfelt, Lumières de Finlande tout au long de la soirée.

Véritable joyau architectural du XIXe siècle, le Petit Palais fut construit pour l’Exposition universelle de 1900 avant de devenir Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 1902. Il présente une très belle collection de peintures, icônes, sculptures, tapisseries, mobilier et objets d’art depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, dans un agencement qui révèle les influences et les innovations des principaux courants artistiques occidentaux.

http://petitpalais.paris.fr

M1, M13 Champs Elysées-Clemenceau / Bus 28, 42, 72, 73, 80, 83 and 93 Saturday 14 May, 18:00

A veritable architectural jewel of the 19th century, the Petit Palais was built for the Universal Exhibition of 1900 before becoming the Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris in 1902. It presents a beautiful collection of paintings, icons, sculptures, tapestries, furniture and art objects from Antiquity to the beginning of the twentieth century, in an arrangement that reveals the influences and innovations of the main Western artistic currents.

Avenue Winston Churchill 75008 Paris 75008 Paris Île-de-France