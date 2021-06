Metz Centre Pompidou -Metz Metz, Moselle Visite libre de l’exposition « Aerodream » Centre Pompidou -Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

le samedi 3 juillet

Depuis 1950, parallèlement à l’industrie, de nombreux artistes, designers et architectes exploitent les possibilités du « pneumatique ». Tantôt architecture mobile et modulable, tantôt création aux formes et couleurs variées rappelant l’imagerie du pop art, le gonflable recèle aussi une fonction critique, politique ou écologique pour des artistes comme Graham Stevens, Yves Klein, Hans Haacke, Otto Piene ou des architectes comme UFO. Fondamentalement, le gonflable porte en lui l’idée du souffle (pneuma en grec), un rapport au vivant immédiat, une dimension humaine que révèle cette exposition.

Gratuit dans le cadre de la Nuit des Musées

