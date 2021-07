Dieppe Château - musée de Dieppe Dieppe, Seine-Maritime Visite libre de l’exposition : 2013-2021 Sept ans d’acquisitions au musée Château – musée de Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

Visite libre de l’exposition : 2013-2021 Sept ans d’acquisitions au musée Château – musée de Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. Visite libre de l’exposition : 2013-2021 Sept ans d’acquisitions au musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château – musée de Dieppe

Dons, legs ou achats, les collections du musée sont régulièrement augmentées de pièces exceptionnelles qui reflètent l’histoire de la ville. Pour les Journées Europénnes du patrimoine, le Musée exposera pour l’occasion dans le cabinet de curiotité une selections d’oeuvres acquises de 2013 à aujourd’hui. Visite libre de l’accrochage des dernières acquisitions du musée. Château – musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200 Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Château - musée de Dieppe Adresse Rue de Chastes, 76200 Dieppe Ville Dieppe lieuville Château - musée de Dieppe Dieppe