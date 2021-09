Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Orne, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Visite libre de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame – JEP 2021 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Catégories d’évènement: Orne

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

Visite libre de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame – JEP 2021 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, 18 septembre 2021, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois. Visite libre de l’espace d’interprétation de St Evroult Notre Dame – JEP 2021 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Orne Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Exposition à l’espace d’Interprétation, retrace la vie de l’abbaye liée à celle de la commune. sam dim 10h à 19h. Exposition à l’espace d’Interprétation, retrace la vie de l’abbaye liée à celle de la commune. sam dim 10h à 19h. +33 6 58 06 14 60 Exposition à l’espace d’Interprétation, retrace la vie de l’abbaye liée à celle de la commune. sam dim 10h à 19h. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Autres Lieu Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Adresse Ville Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois lieuville 48.79115#0.46264