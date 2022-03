Visite libre de l’Espace consacré au photographe IZIS Espace izis, 14 mai 2022, Ambazac.

Espace izis, le samedi 14 mai à 18:00

Israëlis Bidermanas, alias Izis, est un photographe français d’origine juive-lituanienne. Il est né le 17 janvier 1911 à Marijampole en Lituanie et mort le 16 mai 1980 à Paris. En 1924, il devient apprenti photographe et travaille dans plusieurs villes. La peinture le passionne. En 1930, il fuit la misère et l’antisémitisme et immigre en France, pays des Lumières, avec le désir de devenir peintre. Les premiers temps sont difficiles, il travaille comme tireur-retoucheur chez différents employeurs puis au studio Arnal spécialisé dans les photos d’acteurs. Ensuite, il travaille au studio Rabkine, épouse la fille du patron et devient papa d’un petit Manuel quand la guerre éclate. En 1941, la famille se réfugie à Ambazac en Haute-Vienne. En Lituanie, ses parents sont assassinés par les nazis. Il devient retoucheur pour les photographes locaux et est caché par les habitants. En 1944, il échappe à une arrestation par les allemands. A la libération de Limoges, il rejoint les F.F.I. et photographie les maquisards qui sortent de la clandestinité et ce, sans aucun artifice : c’est l’heure de son émancipation artistique. Il adopte définitivement le pseudonyme d’Izis. Il les photographie avec un appareil 9×12 cm sans aucun éclairage artificiel et en plan serré. Ces photographies destinés aux résistants feront l’objet d’une grande exposition « Ceux de Grammont » en 1944. Un œil est né, influencé par Brassaï, qui va s’ouvrir sur tout ce qui l’entoure, à commencer par Paris. Guidé par ses amis limousins, le poète Georges-Emmanuel Clancier, l’écrivain-éditeur René Rougerie, il rencontre artistes et poètes et les leur tire le portrait. Jacques Prévert deviendra son ami au fil de leurs pérégrinations communes à Paris puis à Londres. En 1950, il édite « Paris des rêves ». Chaque photo est prolongée par un texte ou un poème (Eluard, Prévert, Cocteau…). Ce livre sera vendu à 170 000 exemplaires, un record ! En 1951 cela lui vaut de faire partie des « five french photographers » consacrés par le prestigieux Museum of Modern Art de New-York aux côtés de Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau et Willy Ronis. On les appellera les photographes humanistes. Parallèlement, il travaillera comme reporter photographe pour Paris Match, de 1949 jusqu’à sa retraite. Enfin, entre 1951 et 1969, il sera auteur de dix livres considérés comme des modèles du genre.

Gratuit

Venez à la découverte de l’un des photographes humanistes majeurs de l’après-guerre. Visitez son laboratoire personnel reconstitué. Découvrez l’œuvre du reporter photographe de Paris Match

