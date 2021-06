Tamniès Tamniès Dordogne, Tamniès Visite libre de l’Eglise Tamniès Tamniès Catégories d’évènement: Dordogne

Tamniès

Visite libre de l’Eglise Tamniès, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tamniès. Visite libre de l’Eglise

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tamniès

l’Eglise de Tamniès vous charmera par sa situation, perchée sur son éperon dominant la Vallée de la Beune, et vous donnera un bel exemple du patrimoine local avec son toit de lauzes, ses pierres d’ocre blond.

Gratuit

Découvrez notre église romane récemment restaurée, typique de l’architecture romane et de notre Périgord Tamniès 12 place Arthur Roulland 24620 Tamniès Tamniès Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Tamniès Étiquettes évènement : Autres Lieu Tamniès Adresse 12 place Arthur Roulland 24620 Tamniès Ville Tamniès lieuville Tamniès Tamniès