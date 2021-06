Sainte-Céronne-lès-Mortagne Eglise Sainte Céronne Orne, Sainte-Céronne-lès-Mortagne Visite libre de l’église Sainte-Céronne Eglise Sainte Céronne Sainte-Céronne-lès-Mortagne Catégories d’évènement: Orne

Visite libre de l’église Sainte-Céronne Eglise Sainte Céronne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sainte-Céronne-lès-Mortagne. Visite libre de l’église Sainte-Céronne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Sainte Céronne

D’importants travaux de restauration viennent de se terminer. Ceux-ci seront présentés au moyen d’un diaporama. Des membres de l’association de Sauvegarde du Patrimoine répondront aux questions des visiteurs Eglise Sainte Céronne 61380 Sainte-Céronne-lès-Mortagne Sainte-Céronne-lès-Mortagne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

