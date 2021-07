Joigny Église Saint-Thibault Joigny, Yonne Visite libre de l’église Saint-Thibault de Joigny Église Saint-Thibault Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite libre de l'église Saint-Thibault de Joigny

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Plusieurs fois reconstruite, l’église actuelle date principalement de 1490. Elle dispose de parures de vitraux, réalisés par d’importants maîtres-verriers (un des plus beaux ensembles de cette époque), d’une statuaire intéressante (Vierge du XIVème siècle), d’un mobilier rare (chaire en pierre du XVIème siècle), d’un orgue Louis-Philippe classé, etc. Venez visiter l’église Saint-Thibault, une église catholique de style gothique flamboyant Église Saint-Thibault Place Saint-Thibault 89300 Joigny Joigny Yonne

2021-09-18 à 2021-09-19

