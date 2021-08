Barberey-Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Aube, Barberey-Saint-Sulpice Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Aube

Barberey-Saint-Sulpice

Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice, 18 septembre 2021, Barberey-Saint-Sulpice. Visite libre de l’église Saint-Sulpice

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Sulpice Gratuit. Entrée libre.

Votre visite permettra une découverte de la tribune en bois style Renaissance. À proximité, vous pouvez visiter le Château de Barberey, un lieu privé ouvert pour les Journées européennes du patrimoine Église Saint-Sulpice Rue de l’église, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

