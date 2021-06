Visite libre de l’église Saint-Sulpice Eglise Saint Sulpice, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Secqueville-en-Bessin.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Visite libre de l’église du XIe s. et exposition de photos des modillons et de l’église. Acquise à la fin du XIe s. par les moines de l’Abbaye-aux-Hommes, l’église Saint-Sulpice de Secqueville en Bessin présente un ensemble d’une grande pureté de style et des proportions remarquables. Elle fut incendiée en 1105 dans un épisode des guerres de succession de Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d’Angleterre. Mais la nef du XIe s. a pu être conservée tandis que le transept et la haute tour-lanterne dateraient du début du XIIe s. La flèche qui la couvre ne fut ajoutée qu’au XIIIe. Le chœur est un pastiche d’art roman qui date en fait de l’époque classique (XVIIe s.). Pour l’essentiel, le caractère monumental de l’église et l’austérité de son décor témoignent de l’intervention des maîtres d’œuvres expérimentés de Saint-Etienne-de-Caen. Ainsi, on note cependant la présence dans la nef d’un décor en bandeau continu de motifs en faible relief au dessus des arcades. A l’extérieur, vous remarquerez ces mêmes décors ainsi que les modillons. Secqueville témoignerait d’une des premières apparitions de ce décor, peut-être d’origine anglo-saxonne (fin du XIe s.), dans la nef de la cathédrale de Bayeux (milieu du XIIe s.). Cet édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1840.

Eglise Saint Sulpice, Secqueville-en-Bessin, Calvados



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00