### Verrières ouvre exceptionnellement les portes de son église ! L’église de Verrières comporte deux cloches accordées au La, fondue en 1803 et pesant 450 kg, et au sol, fondue en 1815 et pesant 350 kg. La tour fut édifiée en 1863 avec le « puissant concours de Sa Majesté Napoléon III » qui offrit à l’époque un don de 4 000 Francs. Le sanctuaire de la chapelle est éclairé par cinq fenêtres ogivales, dont quatre sont illustrées par des scènes de la vie de Jésus en vitrail.

