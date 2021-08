Clérey Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Aube, Clérey Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Clérey Catégories d’évènement: Aube

### Venez découvrir l’église de Clérey ! Découverte d’une église romane, remaniée aux XVIIe et XIXe siècles, classée au titre des Monuments historiques. A côté de l’église, l’école de la commune, édifiée en 1937, est un bel exemple du style Art Déco.

Gratuit. Entrée libre.

