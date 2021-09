Cholet église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet Cholet, Maine-et-Loire Visite libre de l’église Saint Pierre église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à église saint Pierre, rue saint Pierre, Cholet

Première église construite à Cholet, devenue trop petite au XIXe siècle, elle a été reconstgruite et agrandie. De larges baies lui donnent une luminosité appaisante. Aux détours de votre visite, découvrez l’ancienne statue de Saint Pierre, une chaire du XIXe siècle, l’orgue de Debierre, le mémorial des défunts de la révolution,… Cette église de Cholet, souvent méconnue, mérite pourtant le détour église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet rue Saint-Pierre, 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T20:00:00

