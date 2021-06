Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pacé.

**Eglise Saint-Pierre XIIe s.(Pacé)** L’église Saint-Pierre de Pacé comporte un plan rectangulaire, auquel est ajouté, au cours du XIVe siècle, une tour terminée par un toit en bâtière et percée de quatre étroites baies trilobées. La chapelle Nord est construite au XVe siècle et comme la tour ou la nef, elle possède un pignon découvert (trace d’une ancienne toiture de chaume ou de branchage) orné au faîte d’une simple croix de granit. La sacristie n’est ajoutée qu’au XIXe siècle. La tour devient porche et entrée principale au XIXe siècle en remplacement d’une entrée latérale Nord autrefois dotée d’un auvent. Quelques éléments dans l’architecture à déceler : * Matériaux de construction : moellons de granit, calcaire et schiste brun (ferrugineux) Visible sur le mur extérieur Nord de la nef : * Disposition des pierres en arête de poisson (opus spicatum) Visible sur le mur extérieur Nord de la nef : * Les traces de l’ancien auvent et de la première entrée de l’église, supprimé pour établir deux fenêtres dans la nef (arc en plein cintre encadré par deux fenêtres) **Parmi les objets mobiliers à l’intérieur de l’église** La nef composée de trois travées présente un plafond lambrissé qui a été remanié dans la première moitié du XVIIe siècle. Seule la charpente semble dater du XIVe siècle. Le pavage de la nef a été réalisé au XVIIIe siècle. **Dans le choeur :** * Maître-autel avec son retable à fronton triangulaire, bois sculpté, peint et doré, XIXe siècle, sa toile de la nativité, et ses statues de Saint-Pierre et Saint-Latuin, bois polychromé, art populaire. **Dans la nef, façade occidentale :** * Tableau de la Sainte Famille, huile sur toile, XVIIe siècle * Deux verrières dédiées à Notre-Dame-de-Lourdes, fin XIXe siècle **Saint-Pierre** Le ,patronage de Saint-Pierre signale souvent un édifice très ancien. Apôtre du Christ et premier Pape, il est reconnaissable à ces attributs : représentation avec une large barbe, la tiare papale, il tient habituellement une ou deux clés comme à La Roche-Mabile par exemple.

La première mention connue de l’église date du début du XIIe siècle. L’édifice est cerné par le manoir de la cour de Pacé, une demeure seigneuriale des XVe et XVIe siècles.

