le samedi 18 septembre à 10:00

_Venez découvrir une charmante petite église de village au sein de Bouafles avec vue sur le Château Gaillard._ _Tout au long de cette journée ,vous pourrez découvrir une artiste peintre amateur par le biais d’une exposition de tableaux , mais aussi visiter le site, participer à un quiz ou encore vous évadez par la lecture de contes._ _Un diaporama retraçant l’histoire de cette église vous sera également proposé ._ _Irish Break viendra clôturer cette journée en vous transportant dans l’univers du répertoire traditionnel irlandais._

Entrée gratuite en journée, concert payant pour les plus de 16 ans 10€ l’entrée

Eglise Saint Pierre Haute rue, 27700 Bouafles

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T23:00:00

