Épreville-en-Lieuvin Eglise Saint Pierre Épreville-en-Lieuvin, Eure Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Épreville-en-Lieuvin Catégories d’évènement: Épreville-en-Lieuvin

Eure

Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre, 18 septembre 2021, Épreville-en-Lieuvin. Visite libre de l’église Saint-Pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Pierre

Découverte de la restauration de l’ensemble du choeur : en particulier le retable du XVIe siecle, les vitraux de Duhamel-Marette et les statues de saint Pierre, saint Michel. Vous pourrez aussi admirer la vierge Marie du XIVe siècle. Une visite de l’église Saint Pierre d’Épreville en Lieuvin qui se remarque dans le paysage avec un élément notable: la flèche conique de son clocher. Eglise Saint Pierre 27560 Epreville-en-Lieuvin Épreville-en-Lieuvin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

