– Visites libres à l’aide de panneaux explicatifs et d’un dépliant. – Temps musicaux informels, chants ou instruments. Port du masque obligatoire.

Entrée libre

Découvrez l’Église Saint-Pierre Église Saint-Pierre 11 rue Père Maurice 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

