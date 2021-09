Guimaëc Eglise paroissiale Saint-Pierre Finistère, Guimaëc Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre Eglise paroissiale Saint-Pierre Guimaëc Catégories d’évènement: Finistère

Guimaëc

Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre Eglise paroissiale Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Guimaëc. Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise paroissiale Saint-Pierre

Église du XVIIè s., classée Monument Historique en septembre 2018. Y sont exposés deux retables, également classés, provenant de la chapelle des Joies et de la chapelle de Christ ainsi que de nombreuses statues provenant des anciennes chapelles de Guimaëc.
Eglise paroissiale Saint-Pierre
Plasenn an Iliz, 29620, Guimaëc
Guimaëc
Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimaëc Autres Lieu Eglise paroissiale Saint-Pierre Adresse Plasenn an Iliz, 29620, Guimaëc Ville Guimaëc lieuville Eglise paroissiale Saint-Pierre Guimaëc