L'église remonte sans doute à la fin du Xe siècle, mais l'édifice actuel est beaucoup plus récent. Le portail date de 1770 et le collatéral de 1556. On observe une riche statuaire de la première moitié du XVIe siècle ainsi que deux vitraux des XIVe et XVIe siècles et une balustrade en bois sculpté du XVIIe siècle offerte par le duc Louis de Saint-Simon.

