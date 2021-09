Tignes Les Brévières Savoie, Tignes Visite libre de l’église Saint-Pierre aux Liens Les Brévières Tignes Catégories d’évènement: Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Brévières Entrée libre.

Poutre de Gloire, retable du Maître Autel et Vierge à l’enfant… Venez admirer les pièces baroques de cette église érigée en 1727. Les Brévières Les Brévières 73320 TIGNES Tignes Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

