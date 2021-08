Melesse Eglise Saint-Pierre / Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Melesse Eglise Saint-Pierre / Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Du mobilier et des objets d’art sacré ont été sauvegardés dans l’église : un orgue à 7 jeux datant du XIXème siècle, une statue de l’archange St-Michel du XVIIème siècle inscrite aux Monuments Historiques… Dans la sacristie, exposition d’objets liturgiques inscrits aux monuments historiques.

Entrée libre

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

