Pontivy Eglise Saint-Meriadec de Stival Morbihan, Pontivy Visite libre de l’Eglise Saint-Mériadec de Stival Eglise Saint-Meriadec de Stival Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Pontivy

Visite libre de l’Eglise Saint-Mériadec de Stival Eglise Saint-Meriadec de Stival, 18 septembre 2021, Pontivy. Visite libre de l’Eglise Saint-Mériadec de Stival

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Meriadec de Stival

L’église de Stival (XVe siècle),est un bel exemple d’édifice réalisé à la gloire de la famille des Rohan, qui, jadis, se disait descendre de Saint Mériadec. À l’intérieur, ne manquez pas les peintures murales du chœur, réalisées au tournant du XVIe siècle, qui représentent la vie du saint en douze panneaux. L’église conserve également deux verrières du XVIe siècle (arbre de Jessé, Passion du Christ), ainsi qu’un très beau mobilier ancien dont la majeure partie est protégée au titre des monuments historiques. _Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou_ [_www.artchapelles.com_](http://www.artchapelles.com)

pass sanitaire et port du masque obligatoire

Venez découvrir cet bel édifice réalisé à par la famille des Rohan ! Eglise Saint-Meriadec de Stival 30 rue des Déportés, Stival,56300, Pontivy Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Eglise Saint-Meriadec de Stival Adresse 30 rue des Déportés, Stival,56300, Pontivy Ville Pontivy lieuville Eglise Saint-Meriadec de Stival Pontivy