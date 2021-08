Sens Église Saint-Maurice de sens Sens, Yonne Visite libre de l’église Saint-Maurice de Sens Église Saint-Maurice de sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Cette église du XIIIe siècle dédiée à Saint-Maurice date de la seconde moitié du XIIè siècle. L’abside et la portail furent remaniés au XVIe et XVIIIe siècles. Le maître-autel provient d’une chapelle de la Cathédrale de Sens et le bas-relief de 1567 proche de l’iconographie de Jean Cousin illustre parfaitement l’architecture de la Renaissance.

Gratuit | masque obligatoire

L’édifice, daté du XIIe, a été remanié au XVIe siècle. L’église est classée Monument historique depuis 1915 et toujours dédiée au culte. Église Saint-Maurice de sens 8 quai Fausse Rivière, 89100 Sens Sens Yonne

