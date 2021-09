Rousseloy Rousseloy Oise, Rousseloy Visite libre de l’Église Saint-Martin Rousseloy Rousseloy Catégories d’évènement: Oise

Rousseloy

Visite libre de l’Église Saint-Martin Rousseloy, 18 septembre 2021, Rousseloy. Visite libre de l’Église Saint-Martin 2021-09-18 – 2021-09-18

Rousseloy Oise L’église Saint-Martin, datant du XIIème siècle, possède un magnifique clocher roman dont la cloche de 1501 serait la plus ancienne de la région ! Profite-en, l’église est rarement ouverte au public ! L’église Saint-Martin, datant du XIIème siècle, possède un magnifique clocher roman dont la cloche de 1501 serait la plus ancienne de la région ! Profite-en, l’église est rarement ouverte au public ! +33 3 44 56 42 01 L’église Saint-Martin, datant du XIIème siècle, possède un magnifique clocher roman dont la cloche de 1501 serait la plus ancienne de la région ! Profite-en, l’église est rarement ouverte au public ! creil sud oise dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Rousseloy Autres Lieu Rousseloy Adresse Ville Rousseloy lieuville 49.29979#2.39312