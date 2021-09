La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche, Orne Visite libre de l’Eglise Saint Martin et de la chapelle du Douet Arthus – Journées Européènnes du Patrimoine 2021 La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

Visite libre de l’Eglise Saint Martin et de la chapelle du Douet Arthus – Journées Européènnes du Patrimoine 2021 La Ferté-en-Ouche, 18 septembre 2021, La Ferté-en-Ouche. Visite libre de l’Eglise Saint Martin et de la chapelle du Douet Arthus – Journées Européènnes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Visite libre de l'Eglise et la Chapelle Samedi et Dimanche de 14h à 18h. Gratuit – Org. Mairie – Rens. : 06 59 63 28 25

