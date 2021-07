Sucy-en-Brie Église Saint-Martin Sucy-en-Brie, Val-de-Marne Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Sucy-en-Brie Catégories d’évènement: Sucy-en-Brie

Visite libre de l'église Saint-Martin, 18 septembre 2021-19 septembre 2021, Sucy-en-Brie.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrez l’église Saint-Martin, l’un des édifices les plus anciens de la commune. Son architecture, caractérisée par différents styles (roman et début du gothique, style briard) lui a valu d’être en partie inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Nouveauté : un parcours en visite libre vous permettra de découvrir toutes les particularités architecturales et décoratives de cet édifice emblématique de la Ville. Église médiévale de Sucy-en-Brie, bâtie au XIIe siècle, remarquable par son clocher briard et ses magnifiques vitraux. Église Saint-Martin Place de l’Église 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie Val-de-Marne

2021-09-18 à 2021-09-19

