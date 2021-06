Visite libre de l’église Saint-Martin Eglise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Armentières-sur-Avre.

Visite libre de l’église Saint-Martin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise

Ouverture de l’église le samedi de 19h à 23h dans le cadre des JEP et de Pierres en Lumières. Ouverture le dimanche de 10h à 18h. Lors de cet événement, ouverture de l’édifice, présentation des ouvrages retraçant l’histoire de notre commune et de son église. Ce deuxième évènement de 2021 offrira à la vue des visiteurs l’édifice, ses richesses et les réfections réalisées grâce à l’éclairage intérieur et extérieur, crée lors de la 2ème tranche de travaux et finalisé fin 2019. Lors de cet événement, une visite animée est prévue à 20h30 avec présentations des ouvrages réalisés sur notre église. Tout au long de cette soirée, des visites commentées seront possibles sur demande. En collaboration avec l’association Plume et Toile et les Fossés du ROY, nous offrirons un parcours guidé afin de rejoindre les 3 sites associés pour cet événement : – L’église St Martin d’Armentières Sur Avre – La Forge de St Etienne – Le village de Chennebrun, son église et son patrimoine bâti. Pour cela, des plans et fléchages seront présents sur chaque site afin de guider vers le site voisin avec un parcours lumineux dans la grande rue de Chennebrun reliant l’église de Chennebrun et la forge de St Etienne. Des sites à visiter, des richesses voisines et une complémentarité pour offrir une parenthèse lumineuse dans notre territoire du Sud de l’Eure !

A l’église Saint-Martin d’Armentières-sur-Avre : Ouverture de l’église, présentation des ouvrages retraçant l’histoire de la commune et de son église. visite animée sur demande, Entrée libre. Gratuit.

Eglise N12, le bourg, 27820 Armentières-sur-Avre



