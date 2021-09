Cramoisy Cramoisy Cramoisy, Oise Visite libre de l’Église Saint-Martin Cramoisy Cramoisy Catégories d’évènement: Cramoisy

Oise

Visite libre de l’Église Saint-Martin Cramoisy, 18 septembre 2021, Cramoisy. Visite libre de l’Église Saint-Martin 2021-09-18 – 2021-09-18

L'église Saint-Martin, située juste en face de la mairie, est classée aux Monuments historiques depuis 1906. D'une architecture remarquable, cette église compte deux parties dont l'une, romane, date du début du XIIème siècle et une seconde, gothique, du XIIIème siècle. Profitez-en, l'église est rarement ouverte au public !

