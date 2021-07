Charmoy Église Saint-Mammès Charmoy, Yonne Visite libre de l’église Saint-Mammès de Charmoy Église Saint-Mammès Charmoy Catégories d’évènement: Charmoy

Autour du comble, on remarque un cordon de gros modillons en forme de consoles et de têtes grimaçantes. Au XVIème siècle, on ajoute une chapelle à larges fenêtres de style flamboyant. L’église paroissiale du XIIème siècle est dotée d’un portail assez remarquable orné de colonnettes avec chapiteaux feuillagés et chimères. Église Saint-Mammès Rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy Charmoy Yonne

