du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Venez découvrir l’église du Reposoir placée, par les Chartreux, sous le vocable de Saint Jean-Baptiste. Descriptif historique disponible sur place. Audiovisuel avec vues du Reposoir et de son riche patrimoine naturel et culturel.

Gratuit / Port du masque obligatoire.

Visitez l’église paroissiale du Reposoir, située sur la place du village, construite par les Chartreux à partir de 1850, et agrandie en 1888. Église Saint-Jean-Baptiste Centre du village, 74950 Le Reposoir Le Reposoir Haute-Savoie

