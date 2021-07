Joigny Église Saint-Jean de Joigny Joigny, Yonne Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny Église Saint-Jean de Joigny Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny Église Saint-Jean de Joigny, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Joigny. Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean de Joigny

Belle église Renaissance des architectes joviniens Jean Chéreau père et fils. Tombeau de la comtesse Aélis (XIIIème siècle) et mise au tombeau du XVème siècle.

Entrée libre

Venez visiter l’église Saint-Jean située en haut de la ville à côté du château des Gondi Église Saint-Jean de Joigny Place Saint-Jean, 89300 Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Église Saint-Jean de Joigny Adresse Place Saint-Jean, 89300 Joigny Ville Joigny lieuville Église Saint-Jean de Joigny Joigny