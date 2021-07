Troyes Église Saint-Jean-au-Marché Aube, Troyes Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché Église Saint-Jean-au-Marché Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché Église Saint-Jean-au-Marché, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Troyes. Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean-au-Marché

### Mémoire vivante de la vie de sainte Marguerite Bourgeoys, sainte Léonie Aviat et du bienheureux Père Brisson, aux XVIIe et XIXe siècles, cette église comporte de nombreuses œuvres d’art de prestige. Cette église, dont la présence est attestée au Xe siècle, est le centre d’une des plus anciennes paroisses de la ville de Troyes. Son nom « au marché », fait référence aux célèbres foires de Champagne qui se développent sur son territoire dès le XIe siècle.

Gratuit. Entrée libre.

Mémoire vivante de la vie de sainte Marguerite Bourgeoys, sainte Léonie Aviat et du bienheureux Père Brisson, aux XVIIe et XIXe siècles, cette église comporte de nombreuses œuvres d’art de prestige. Église Saint-Jean-au-Marché Rue Mignard, 10000 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Jean-au-Marché Adresse Rue Mignard, 10000 Troyes Ville Troyes lieuville Église Saint-Jean-au-Marché Troyes