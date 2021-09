Châteaulin Châteaulin Châteaulin, Finistère Visite libre de l’église Saint Idunet Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: Châteaulin

Finistère

Visite libre de l’église Saint Idunet Châteaulin, 18 septembre 2021, Châteaulin. Visite libre de l’église Saint Idunet 2021-09-18 – 2021-09-18

Châteaulin Finistère Châteaulin Eglise paroissiale, elle fut reconstruite dans le style néogothique à l’emplacement de l’ancienne église du prieuré en 1869. L’édifice compte 47 baies dont 30 d’entre elles reçurent progressivement un vitrail entre 1872 et 1930. +33 2 98 86 59 76 Eglise paroissiale, elle fut reconstruite dans le style néogothique à l’emplacement de l’ancienne église du prieuré en 1869. L’édifice compte 47 baies dont 30 d’entre elles reçurent progressivement un vitrail entre 1872 et 1930. dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

Détails Catégories d’évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville 48.19679#-4.09111