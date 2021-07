Gouvernes Église Saint-Germain Gouvernes, Seine-et-Marne Visite libre de l’église Saint-Germain Église Saint-Germain Gouvernes Catégories d’évènement: Gouvernes

Visite de l’église à la découverte des objets remarquables qu’elle abrite. Les fonts baptismaux (MH), la dalle funéraire de Nicolas Gaudéte et Marie du Tillet (MH), le vitrail repésentant saint Germain du 16ème siècle (MH), le plat de quête en cuivre (MH), la statue de saint Vincent en bois polychrome du XVIIe siècle (MH), le tableau _Saint Germain de Paris_ peint par Collignon, la table du maître autel en bois sculpté, milieu du XIXe siècle…. Une fiche décrivant les divers objets vous sera remise à l’entrée.

Entrée libre

