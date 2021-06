Ormes Eglise Saint-Germain d'Ormes Eure, Ormes Visite libre de l’église Saint-Germain d’Ormes Eglise Saint-Germain d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Eure

Eglise paroissiale du XIVe et XVIe. Objets et vêtements de Charité. Statues du XIVe au XXe, peintures, blasons, littres seigneuriales, graffiti, cadran solaire. Magnifiques stalles renaissance de l’abbaye de la Noé. Visite jumelée avec celle de l’église Saint André du Plessis Mahiet au Plessis – Sainte Opportune.

Visite jumelée avec celle de Saint-André du Plessis Saint Opportune.

