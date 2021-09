Coulommiers Église Saint-Denys-Sainte-Foy Coulommiers, Seine-et-Marne Visite libre de l’église Saint-Denys-Sainte-Foy Église Saint-Denys-Sainte-Foy Coulommiers Catégories d’évènement: Coulommiers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Denys-Sainte-Foy

Construite entre 1905 et 1910, cette église est installée sur l’ancien cimetière de la ville. À l’intérieur, se trouvent plusieurs éléments de l’ancienne église Saint-Denys détruite en 1968 ainsi que la tombe du seigneur Thibault de Pontmoulin. Une belle église du début du XXe siècle Église Saint-Denys-Sainte-Foy Rue Georges-Pompidou, 77120 Coulommiers Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

