Eglise de Héricourt-en-Caux, le dimanche 19 septembre à 13:30

Construite sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Durdent, l'égilse saint Denis est la reprodcution à l'échelle réduite de l'abbatiale saint Georges de Saint Martin de Boscherville. Depuis cet édifice bâti entre 1850 et 1858 une large vue panoramique s'ouvre sur le bourg d'Héricourt. Visite libre de l'église – Exposition de vêtements liturgiques

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

