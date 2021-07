Chissey-sur-Loue Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue, Jura Visite libre de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Catégories d’évènement: Chissey-sur-Loue

Vous pourrez visiter librement cet édifice des XIIème et XIIIème siècles. Admirez son portail du Xème siècle, ses célèbres Babouins et sa statue de Notre-Dame des Avents. **À noter :** Masque souhaité. Informations sur le site dédié: [[http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/](http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/)](http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/) Découvrez les richesses de ce monument classé de puis 1840 ! Église Saint-Christophe Rue de l’Église Chissey sur Loue Chissey-sur-Loue Jura

