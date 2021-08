Lyon Église Saint-Bruno-les-Chartreux Métropole de Lyon visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Lyon 1 Église Saint-Bruno-les-Chartreux Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Lyon 1 Église Saint-Bruno-les-Chartreux, 18 septembre 2021, Lyon. visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Lyon 1

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Bruno-les-Chartreux entrée libre avec pass sanitaire et masque.

L’église Saint-Bruno, splendeur du baroque est un monument historique. Le baldaquin est unique au monde par ses draperies en tissu véritable stuqué. Les façades viennent d’être restaurées en 2020. Église Saint-Bruno-les-Chartreux 52, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Église Saint-Bruno-les-Chartreux Adresse 52, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Église Saint-Bruno-les-Chartreux Lyon