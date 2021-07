Provins Église Saint-Ayoul Provins, Seine-et-Marne Visite libre de l’église Saint-Ayoul Église Saint-Ayoul Provins Catégories d’évènement: Provins

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Ayoul

Entièrement restaurée, après deux années de travaux, l’église Saint-Ayoul conserve un très riche mobilier des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et d’intéressants enduits peints des XIe, XIIe, XIIIe, XVe et XVIe siècles.

Visite en dehors des offices religieux

Visite libre de la nef et des bas-côtés (XIIe-XVIe siècles) entièrement restaurés. Église Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul 77160 Provins Provins Seine-et-Marne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

