du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye

[https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm](https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm) Édifice roman des Xe et XIIe siècles. Base des murs du Xe siècle (appareillage en épi), couverture de laves. Peintures murales. Des peintures murales représentant des blasons ont été restaurées et fixées le 10 août 2017.

Entrée libre

Venez découvrir un édifice roman des Xe et XIIe siècles et ses peintures murales. Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

