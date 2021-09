Pruno Village de Pruno Haute-Corse, Pruno Visite libre de l’église romane de Sainte-Marie de Pruno ! Village de Pruno Pruno Catégories d’évènement: Haute-Corse

Pruno

Visite libre de l’église romane de Sainte-Marie de Pruno ! Village de Pruno, 18 septembre 2021, Pruno. Visite libre de l’église romane de Sainte-Marie de Pruno !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village de Pruno

_**Un joyau de l’art roman de la Castagniccia**_ Dominant la moyenne vallée du Fium’Alto et située aujourd’hui au milieu du cimetière implanté peu avant d’arriver au village, l’église Sainte-Marie (Santa Maria), dont la construction pourrait remonter au début du Xe siècle, est l’un des joyaux romans, encore bien conservé et entretenu, de la Castagniccia. _**Une fondatrice légendaire ?**_ Son histoire est étroitement liée au personnage mythico-historique de la comtesse Mathilde d’Ampugnani qui, dans le testament qu’elle fait rédiger en 951, demande a y être inhumée. La tradition orale rapporte d’ailleurs que ladite comtesse aurait elle-même fondé ce monument. Si aucune trace de cette sépulture n’a (encore) été retrouvée par les archéologues, l’élégant édifice de Prunu n’en demeure pas moins remarquable… _**La suite de l’histoire du monument en vidéo :**_ [[https://www.youtube.com/watch?v=W83zYgl8Izw](https://www.youtube.com/watch?v=W83zYgl8Izw)](https://www.youtube.com/watch?v=W83zYgl8Izw)

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Sur les traces de la comtesse Mathilde d’Ampugnani ! Village de Pruno 20213 Pruno Pruno Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Pruno Autres Lieu Village de Pruno Adresse 20213 Pruno Ville Pruno lieuville Village de Pruno Pruno