Polveroso POLVEROSO Haute-Corse, Polveroso Visite libre de l’église paroissiale Sainte-Marie ! POLVEROSO Polveroso Catégories d’évènement: Haute-Corse

Polveroso

Visite libre de l’église paroissiale Sainte-Marie ! POLVEROSO, 18 septembre 2021, Polveroso. Visite libre de l’église paroissiale Sainte-Marie !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à POLVEROSO

_**Une premier édifice datable du XVIIe siècle ?**_ Selon les services de l’Inventaire de la Collectivité de Corse, l’église Sainte-Marie (Santa Maria) de Polveroso est, jusqu’au XIXe siècle, une annexe de l’église paroissiale Saint-Césaire (San Cisariu) de Croce, le village voisin. L’édifice est mentionné dès 1646 dans le rapport de visite pastorale de Mgr Marliani, evêque de Mariana et d’Accia. C’est alors un petit sanctuaire, doté d’un seul autel, pouvant accueillir les 34 feux (soit environ 150 personnes) de l’agglomération. Il pourrait dater du premier quart du XVIIe siècle. Il figure aussi dans le procès-verbal de visite pastorale de Mgr Saluzzo en 1740. L’agglomération compte alors 36 feux (soit un peu plus de 160 habitants). _**Un bel exemple de baroque tardif**_ L’église est agrandie au cours du premier quart du XIXe siècle puis en 1893 (avec la reconstruction du choeur) et, enfin, complétée par l’érection d’une tour-clocher. Le fronton, à la composition originale, s’achève en effet par un clocher-mur (_campanile a vela_) à deux baies destinées à accueillir des cloches. Sainte-Marie de Polveroso, avec ses proportions élégantes et sa façade élancée, est un bel exemple d’architecture baroque tardive.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Visite libre de l’église Sainte-Marie ! POLVEROSO Village 20229 POLVEROSO Polveroso Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Polveroso Autres Lieu POLVEROSO Adresse Village 20229 POLVEROSO Ville Polveroso lieuville POLVEROSO Polveroso