Lanmeur Église Saint-Mélar Finistère, Lanmeur Visite libre de l’Église paroissiale Saint-Mélar Église Saint-Mélar Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Lanmeur

Visite libre de l’Église paroissiale Saint-Mélar Église Saint-Mélar, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lanmeur. Visite libre de l’Église paroissiale Saint-Mélar

Église Saint-Mélar, le dimanche 19 septembre à 10:00

Visite libre de l’église dédiée à St Mélar, reconstruite au 20ème siècle et de la crypte romane du Xe siècle. Centre Bourg.

Entrée libre. Masque obligatoire selon les dispositions légales. Tout public.

Sur les pas de Saint Mélar … De l’ancienne église, reconstruite en 1903, il ne subsiste que le portail roman (XIIe-XIIIe) et surtout la crypte dont la construction daterait du Xe siècle. Église Saint-Mélar 29620 Lanmeur Lanmeur Finistère

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

