Visite libre de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste ! LA PORTA, 18 septembre 2021, La Porta.

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à LA PORTA

_**Un chef-d’oeuvre de l’art baroque**_ Le patrimoine de la Castagniccia-Casinca comprend de nombreux sanctuaires couvrant la totalité du territoire depuis le littoral tyrrhénien jusqu’à son point culminant, le San Petrone, occupé jadis par la “micro cathédrale” romane du diocèse d’Accia, aujourd’hui disparue. Entre ces points cardinaux religieux, mais aussi du Golo jusqu’au Fium’Alto, se dressent des dizaines d’édifices romans remarquables et d’églises baroques comparables à leurs modèles bastiais. Saint-Jean-Baptiste (San Ghjuvanni Battista) de La Porta, flanqué de son campanile s’élevant, tel un phare, au-dessus d’un océan de châtaigniers, est l’un des ensembles monumentaux de Castagniccia les emblématiques de ce courant architectural. _**Un architecte de renom**_ L’église paroissiale a été construite de 1644 à 1686 puis agrandie de 1680 à 1707. La façade et le décor de la voûte sont dûs à l’architecte, peintre et stucateur milanais Domenico Baïna ou Baïno. La tour clocher a été édifiée en 1720, comme l’indique une inscription sur marbre. A la mort de Baïno, c’est l’architecte Pompei de Quercitello qui achève le chantier et c’est le maître d’oeuvre Francescone qui termina le cinquième étage ainsi que la coupole, et y posa la croix tréflée. La porte principale de l’église est surmontée d’une inscription tirée de l’Evangile selon saint Matthieu : “NON SURREXIT MAJOR JOANNE BAPTISTA” que l’on peut traduire par “Il ne s’en est pas levé un plus grand que Jean le Baptiste” (Mt. 11,11).

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste !

LA PORTA Village 20237 LA PORTA La Porta Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00