San-Damiano SAN DAMIANO Haute-Corse, San-Damiano Visite libre de l’église paroissiale Saint-Côme et Saint-Damien ! SAN DAMIANO San-Damiano Catégories d’évènement: Haute-Corse

San-Damiano

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Côme et Saint-Damien ! SAN DAMIANO, 18 septembre 2021, San-Damiano. Visite libre de l’église paroissiale Saint-Côme et Saint-Damien !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à SAN DAMIANO

Les informations précises concernant l’édification de l’église paroissiale Saint-Côme et Saint-Damien échappent encore aux historiens. Les parties les plus anciennes du sanctuaire, déjà présent sur le Plan Terrier de la Corse établi de 1770 à 1795, semblent attribuables, de part leur style, à la première moitié du XVIIe siècle.L’église a été remaniée au XVIIIe puis au XIXe siècle. A noter également, la remarquable tour-clocher accolée à la nef.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Côme et Saint-Damien ! SAN DAMIANO Lieu-dit A Chiesa 20213 SAN DAMIANO San-Damiano Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, San-Damiano Autres Lieu SAN DAMIANO Adresse Lieu-dit A Chiesa 20213 SAN DAMIANO Ville San-Damiano lieuville SAN DAMIANO San-Damiano